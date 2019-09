Russen-Coach mit Beat – Interview wird zum Rap-Hit

Scherzkekse unterlegten ein Interview von Vitesse-Trainer Leonid Slutsky mit einem Beat. Durch sein Englisch wird Russen zum Rapper-Talent.

Leonid Slutsky machte das, was auch in Österreich dieser Tage vom einen oder anderen Trainer zu hören war: Er beschwerte sich in einem Interview über den Schiedsrichter.Der Russe tat dies in Englisch. Sein Wortschatz ist groß. Seinen Akzent kann der Coach von Vitesse aber nicht ganz verbergen. Zum Glück!Sonst hätte der verborgene Internet-Schatz weiter oben im Artikel nie seinen Weg zu den Fußball-Fans gefunden. Witzbolde unterlegten die Schilderungen mit einem Hip-Hop-Beat.Das Produkt: Slutsky braucht sich im Falle einer Entlassung über seine Karriere nach dem Profi-Fußball keine Sorgen machen. Er hat das Zeug zum Rapper. Schon kurze Zeit nach dem Upload des Clips hatte er auf Twitter schon knapp eine Million Views.