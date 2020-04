Sabitzer feuert Gerücht um Tottenham-Wechsel an

Der englische Spitzenklub Tottenham soll ein Auge auf Leipzig-Star Marcel Sabitzer geworfen haben. Der Steirer wiederum scheint einem Sprung auf die Insel nicht abgeneigt.

Wie gut Marcel Sabitzer in der aktuellen Saison vor dem Corona-Abbruch drauf war, mussten die Tottenham Hotspurs in der Champions League am eigenen Leib erfahren. Mit zwei Toren schoss der 26-jährige Steirer die Londoner beinahe im Alleingang aus der Königsklasse – und spielte sich dabei auch auf den Transfer-Wunschzettel von Tottenham-Trainer Jose Mourinho.Laut "Sportbild" umgarnt der portugiesische Starcoach Sabitzer bereits, ein Wechsel zu Tottenham geistert auch schon länger durch die Gerüchteküche.Einzig der Offensivallrounder selbst äußerte sich nicht dazu – bis jetzt. "Ich bin da grundsätzlich offen für alles. Ich habe nichts, was ich ausschließen würde. Wir werden sehen", heizt "Sabi" die Gerüchte nochmals an. "Fußball lebt von Gerüchten. Und wenn man international gute Spiele abliefert, ist es normal, dass so etwas aufkommt und Interesse bekundet wird."Mourinho hat übrigens schon einmal einen Österreicher trainiert. 2009 hatte er bei Inter Mailand mit einem gewissen Marko Arnautovic das Vergnügen...