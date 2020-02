Sabitzer: Vom Buhmann zu Fodas Lieblingsspieler

Marcel Sabitzer und das Nationalteam – Liebe auf den zweiten Blick! Einst galt der Leipzig-Legionär als Wackelkandidat, wenn der Teamchef zum Trainingslager rief.

Zahn-OP, Bluterguss, Schulter-Verletzung – oft musste der 25-Jährige passen. "Es hat mich selbst geärgert, doch dieses Thema können wir zu den Akten legen", sagt Sabitzer heute. Zu Recht. Der Offensiv-Allrounder (zwei Tore, vier Assists) mutierte zum Dauer-Läufer.701 Minuten absolvierte er in der laufenden EM-Quali. Mehr als jeder andere ÖFB-Kicker. David Alaba etwa kommt "nur" auf 360 Minuten."Daher würde mir das EM-Ticket mehr bedeuten als 2016", sagt Sabitzer. "Damals bekam ich kein Vertrauen. Nun habe ich jedes Spiel gemacht. Ich musste abliefern. Aber unter Druck bin ich am stärksten."Der letzte Quali-Schritt soll am Samstag (20.45 Uhr) in Wien gegen Nordmazedonien folgen. Ein Zähler genügt