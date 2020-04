Saison-Aus in Argentinien: Was Maradona davon hat

Die Corona-Krise beendet eine weitere Top-Liga vorzeitig. Der Fußball-Verband in Argentinien hat beschlossen, alle Ligen abzubrechen. Für Ikone Diego Maradona hat das nicht nur negative Folgen.

Bereits seit Mitte März ruht der Ball in Argentinien - und er wird das noch einige Zeit tun. Konkret beschloss der Verband der "Gauchos", im Jänner 2021 in eine neue Saison zu starten. Die Europacup-Plätze werden nach dem Tabellenstand in der letzten Runde vergeben.Weiters steht fest, dass es bis 2022 weder einen Aufsteiger, noch einen Absteiger geben wird. Eine gute Nachricht für Diego Maradona, der aktuell Gimnasia y Esgrima La Plata betreut und mit seinem Klub zuletzt voll im Abstiegskampf steckte.Ihm bleibt die Hoffnung, nächstes Jahr wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Die lange Zwangspause wird die Kicker-Ikone trotzdem nicht gerade freuen.