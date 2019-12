Salah "ferserlt" Liverpool weiter Richtung Titel

Liverpool marschiert weiter in Richtung Premier-League-Titel. Der englische Tabellenführer besiegt Watford dank eines Doppelpacks von Mo Salah.

Der Leader besiegt das Schlusslicht. Liverpool feierte am Samstag in der 16. Runde der Premier League einen 2:0-Erfolg über Watford. Mo Salah war mit beiden Treffern der Matchwinner.Wie schon am Dienstag beim 2:0 über Red Bull Salzburg erzielte der Ägypter seine Treffer mit dem eigentlich schlechteren rechten Fuß.In Minute 38 zirkelte Salah den Ball nach Zuspiel des Ex-Bullen Sadio Mane ins lange Eck.In der letzten Spielminute sorgte er mit einem Ferserl für die Entscheidung. Er lenkte einen missglückten Schussversuch von Divock Origi mit der Ferse weiter, schob dabei dem letzten Verteidiger auf der Linie sogar noch ein Gurkerl. Sehenswert!Der Abstand zu Verfolger Leicester City beträgt somit schon elf Punkte. Die Foxes können am Nachmittag mit einem Sieg über Norwich nachziehen. Titelverteidiger Manchester City hat vor dem Topspiel gegen Arsenal (auswärts, Sonntag 17.30 Uhr) schon 17 Punkte Rückstand.