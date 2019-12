Salah schießt Salzburg aus unmöglichem Winkel raus

Bitter! Salzburgs Träume vom Achtelfinale der Champions League platzen binnen 100 Sekunden: Doppelschlag von Liverpool. Das entscheidende 2:0 von Mo Salah versetzt die Social Media in Aufruhr.

Wie hat er das nur gemacht? Diese Frage stellt sich Fußball-Europa am Dienstagabend. Da hatte Liverpool-Star Mo Salah in Salzburg gleich mehrere Chancen auf ein Tor. Doch "nur" den unmöglichsten Ball versenkte er aus spitzem Winkel mit dem schwächeren rechten Fuß im Netz.Salzburg verlor das "Finale dahoam" am sechsten und letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase gegen Liverpool mit 0:2. 100 bittere Sekunden machten eine starke Leistung der Hausherren zunichte.ÖFB-Teamgoalie Cican Stankovic, der zuvor starke Paraden gezeigt hatte, verschätzte sich in dieser kurzen Zeitspanne beim Herauslaufen zwei Mal. Zunächst traf Naby Keita nach Zuspiel von Sadio Mane (57.) – die beiden Ex-Salzburger –, dann sorgte Mo Salah für die Vorentscheidung (58.).Sein Treffer ging noch während des Spiels viral. Kein Wunder. Seht selbst, wie Salah den Ball aus fast unmöglichem Winkel ins Eck zwirbelt:Der Ägypter ist ein Linksfuß. Er verzeichnete neun Schüsse. Drei davon aufs Tor. Ausgerechnet der schwierigste ging ihm auf.Somit geht es für Salzburg in der Europa League (Sechzehntelfinale) weiter. Liverpool steht als Gruppensieger im Achtelfinale der Champions League. Napoli sicherte sich das zweite Ticket.