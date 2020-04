Salzburg-Coach: "Mir egal, wer jetzt Meister wird"

Die Bundesliga-Klubs nehmen das Training wieder auf! Nach einer kurzen Vorbereitung soll die Meisterschaft in einem "Blitz-Verfahren" zu Ende gespielt werden. Welche Hoffnungen macht sich Salzburg noch auf den Titel? Coach Jesse Marsch klärt auf.

Drei Punkte fehlten dem Meister vor der Corona-Zwangspause auf Tabellenführer LASK. Nach dem Cup-Finale am 16. Mai soll die Liga mit englischen Wochen im Schnellverfahren zu Ende gespielt werden. Ob die "Bullen" die Linzer noch abfangen können?Für Coach Jesse Marsch angesichts der Corona-Krise anscheinend nebensächlich. "Sport ist jetzt nicht das Wichtigste", erklärt er in "Sport am Sonntag". "Es ist egal, wer jetzt Meister wird. "Wichtig ist der Zusammenhalt der Gesellschaft, und dass wir wieder zurück zur Normalität finden."Dennoch nehmen die Salzburger am Dienstag das Training wieder auf. "Wir haben alle Spieler auf das Virus getestet, alle sind gesund", freut sich Marsch.Das Training in Kleingruppen von maximal sechs Spielern und mit einem Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Spielern und den Betreuern sieht er als Herausforderung. "Wir werden vorwiegend Passformen und den Torabschluss trainieren, außerdem Technik und Fitness."Kampflos geschlagen geben wollen sich die Mozartstädter freilich nicht. "Natürlich wollen wir Erster werden", meint Marsch. "Aber wir müssen die Situation und die Entscheidungen der Regierung und der Liga akzeptieren." Auch was die Europacup-Plätze angeht, sollte die Saison doch abgebrochen werden. "Wir sind bei allen Entscheidungen dabei. Aber ich bin zu hundert Prozent positiv, dass die Liga sportlich abgeschlossen werden kann."