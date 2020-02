Salzburg-Fans im Disco-Zug zum Frankfurt-Hit

Auf nach Frankfurt! Über 3.000 Salzburg-Fans begleiten Österreichs Meister zum Auswärtsspiel im Sechzehntelfinale der Europa League in die Main-Metropole.

Im Hinspiel gegen Adi Hütters Eintracht sind so viele Bullen-Fans wie noch nie bei einem Auswärtsspiel dabei. Mit über 3.000 Fans ist der Auswärtssektor im Frankfurter Waldstadion ausverkauft.Gut 800 Bullen-Fans machten sich am Donnerstagvormittag im restlos ausverkauften Sonderzug auf den Weg in die Main-Metropole. Bereits während der Fahrt war die Stimmung prächtig. Im Disco-Zug wurde bei lauter Musik bereits kräftig gefeiert. Das eine oder andere Bier inklusive.Die restlichen Fans reisten in zehn Fan-Bussen oder individuell nach Frankfurt.Dort könnte es allerdings zu Reibereien kommen. Die Salzburger haben den Fans empfohlen, keine Fan-Utensilien sichtbar in der Stadt zu tragen.