Salzburg gegen LASK: Fernduell um Winterkrone

Bevor sich die Bundesliga in den Winterschlaf verabschiedet, geht's am Samstag und Sonntag noch einmal rund! Salzburg und der LASK duellieren sich im Fernduell um die Winterkrone. Rapid muss zur Admira, die Austria empfängt den Wolfsberger AC.

FC Flyeralarm Admira – SK Rapid Wien

spusu SKN St. Pölten – CASHPOINT SCR Altach

FK Austria Wien – RZ Pellets WAC

WSG Swarovski Tirol – SV Mattersburg

LASK – SK Puntigamer Sturm Graz

Wir haben alle Statistik-Facts, die ihr zur 18. Bundesliga-Runde wissen müsst für euch zusammengefasst!- Der SK Rapid gewann gegen den FC Flyeralarm Admira die letzten 6 Duelle in der Tipico Bundesliga, wie es zuletzt von September 1986 bis Juni 1988 der Fall gewesen war – damals sogar 7 Siege in Folge.- Der SK Rapid Wien traf bei der aktuellen Siegesserie in allen 6 Spielen stets mindestens doppelt – insgesamt 21-mal.- Der SK Rapid Wien holte in dieser Saison der Tipico Bundesliga auswärts um 9 Punkte mehr als in Heimspielen. Nur beim LASK ist aktuell die Differenz noch größer – um 13 Punkte mehr auswärts als daheim geholt.- Der SK Rapid Wien feierte in diesem Kalenderjahr 11 Auswärtssiege in der Tipico Bundesliga. Der Rekord der Hütteldorfer seit Gründung der Bundesliga liegt bei 12 BL-Auswärtssiegen in einem Kalenderjahr (1987).- Klaus Schmidt gewann als Trainer des SV Mattersburg in der Tipico Bundesliga beide Heimspiele gegen den SK Rapid Wien. Damit fügte er dem SK Rapid Wien 2 der 3 BL-Auswärtsniederlagen im Kalenderjahr 2019 zu.TSV Prolactal Hartberg – FC Red Bull Salzburg- Der FC Red Bull Salzburg ist in der Tipico Bundesliga gegen den TSV Prolactal Hartberg ohne Punktverlust (3 Siege) – als einziges Team.- Der FC Red Bull Salzburg ist erst das 6. Team seit Gründung der Tipico Bundesliga, das keines der ersten 17 Spiele verlor. 4 der 5 Vorgänger wurden am Saisonende auch Meister – nur der SK Rapid Wien 1985/86 nicht.- Der TSV Prolactal Hartberg gewann 5 der letzten 7 Spiele sowie 8 der 17 Saisonspiele und holte dabei 27 Punkte. Damit wurden bereits jetzt die Werte des Grunddurchgangs 2018/19 überboten.- Erling Haaland erzielte im Hinspiel gegen den TSV Prolactal Hartberg 3 Tore und bereitete 2 Treffer direkt vor. Diese 5 Torbeteiligungen in einem Spiel stellen den Rekord in dieser Saison der Tipico Bundesliga dar.- Jesse Marsch blieb in seinen ersten 17 Spielen ungeschlagen – sonst nur Vladimir Markovic 1985 mit dem SK Rapid Wien. In seinen ersten 18 BL-Spielen blieb noch kein Trainer seit Gründung der Tipico Bundesliga ungeschlagen.- Der CASHPOINT SCR Altach gewann das Hinspiel mit 6:0 gegen den spusu SKN St. Pölten. Das ist der höchste Sieg der Vorarlberger in deren Bundesliga-Geschichte.- Der CASHPOINT SCR Altach gewann 2-mal nach 0:1-Rückstand – kein Team häufiger in dieser Saison der Tipico Bundesliga. Der spusu SKN St. Pölten ist das einzige Team, das in dieser Saison alle Begegnungen (3) nach einer 1:0-Führung gewann.- Der spusu SKN St. Pölten erzielte 22% der Treffer durch Einwechselspieler – nur der SV Mattersburg mit einem höheren Anteil (25%) in dieser Saison der Tipico Bundesliga.- Der spusu SKN St. Pölten erzielte 67% der Treffer in der 2. Hälfte – der höchste Anteil aller Teams in dieser Saison der Tipico Bundesliga.- Sidney Sam war in dieser Saison der Tipico Bundesliga in nur 411 Einsatzminuten an 5 Toren direkt beteiligt (2 Tore, 3 Assists) – im Schnitt alle 82 Minuten.- Der FK Austria Wien verlor in der Tipico Bundesliga nur eines der letzten 9 Heimspiele gegen den RZ Pellets WAC – im November 2018 mit 2:3. Trainer des WAC war damals der heutige Austria-Coach Christian Ilzer.- Der RZ Pellets WAC gewann in der Tipico Bundesliga 10 Spiele gegen den FK Austria Wien – nur gegen den SK Puntigamer Sturm Graz (12) mehr. Das Hinspiel in der Lavanttal-Arena gewannen die Kärntner mit 3:0.- Der RZ Pellets WAC kann mit einem Sieg über den FK Austria Wien, die Teilnahme an der Meistergruppe vorzeitig fixieren.- Der FK Austria Wien erzielte in dieser Saison der Tipico Bundesliga 4 Tore in den ersten 5 Minuten. Kein anderes BL-Team traf 2019/20 so häufig in dieser Zeitspanne.- Der RZ Pellets WAC traf 10-mal per Kopf – Höchstwert. Der FK Austria Wien kassierte 3 Gegentore per Kopf – nur der WAC (1) und LASK (0) in dieser Saison der Tipico Bundesliga weniger.- Die WSG Swarovski Tirol spielte in dieser Saison der Tipico Bundesliga 1-mal zu null – im Hinspiel in Runde 7 gegen den SV Mattersburg (2:0).- Der SV Mattersburg erzielte 2 der letzten 3 Tore durch Einwechselspieler. Insgesamt erzielten die Burgenländer 5 Jokertore – nur beim FC Red Bull Salzburg (7-mal) trafen die Joker in dieser Saison der Tipico Bundesliga häufiger.- Der SV Mattersburg feierte die letzten beiden Siege in der Tipico Bundesliga in Auswärtsspielen – in Runde 6 in der BSFZ-Arena (3:1) und Runde 9 in Altach (2:0).- Die WSG Swarovski Tirol erzielte 26% der Treffer in der Anfangsviertelstunde – der höchste Anteil in dieser Saison der Tipico Bundesliga.- Zlatko Dedic erzielte gegen den SV Mattersburg in der Tipico Bundesliga 3 Tore – nur gegen den CASHPOINT SCR Altach (5) mehr. 2 Tore erzielte er für den FC Wacker Innsbruck, eines im Dress der WSG Swarovski Tirol.- Der LASK gewann in der Tipico Bundesliga gegen den SK Puntigamer Sturm Graz 2 Spiele in Folge – wie zuletzt 1998. Allerdings fanden diese beiden Begegnungen in Graz statt.- Der SK Puntigamer Sturm Graz ist in der Tipico Bundesliga seit 3 Auswärtsspielen beim LASK ungeschlagen (2 Siege, ein Remis) und ließ dabei nur ein Gegentor zu.- Der SK Puntigamer Sturm Graz erzielte 9 Tore in den ersten 15 Minuten der 2. Hälfte (46-60) – nur der FC Red Bull Salzburg (10) in diesem Zeitabschnitt in dieser Saison der Tipico Bundesliga mehr.- Der LASK traf 8-mal nach Eckbällen – Höchstwert in dieser Saison der Tipico Bundesliga. Die Linzer Athletiker trafen im Kalenderjahr 2019 in 2 der 4 Spiele gegen den SK Puntigamer Sturm Graz nach Eckbällen.- Peter Michorl bereitete in diesem Kalenderjahr 18 Tore vor, 4 mehr als sein direkter Verfolger Michael Liendl. Im Kalenderjahr 2018 reichten in der Tipico Bundesliga übrigens 9 Torvorlagen zur Nummer 1.