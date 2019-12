Salzburg gegen Liverpool: So läuft der Tag ab!

Es ist alles angerichtet für Salzburgs größtes Spiel der Vereinsgeschichte gegen Liverpool. So läuft der Tag für Haaland, Junuzovic und Co. ab.

79 TV-Sender berichten live, in 170 Ländern werden Fußball-Fans vor den TV-Geräten mitfiebern – der Showdown von Salzburg gegen Liverpool um den Aufstieg in das Achtelfinale der Champions League lässt niemanden kalt.So laufen die letzten Stunden vor dem wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte für die Bullen ab:- 9.30 Uhr: Keine Minute später, treffen sich Spieler, Trainer und Betreuer im Trainingszentrum Taxham. Das Frühstücksbuffet von Teamkoch Tobi Brunner lässt keine Wünsche offen.- 10.30 Uhr: Die Spieler absolvieren ein leichtes Training, Bewegungstherapie ist angesagt, um den Körper für den Kracher am Abend vorzubereiten.- 11.45 Uhr: Das Training ist vorbei, die Profis parken ihre Dienstautos vor der "Bullen"-Arena und fahren anschließend mit dem Teambus weiter in das Mannschaftshotel Austria Trend Hotel.- 12.15 Uhr: Das Mittagessen steht auf dem Programm. Brunner serviert Putensteaks, Rinderfilets, Spaghetti Bolognese oder Fisch. Als Beilagen kommen Kartoffeln und Gemüse auf den Tisch.- Mittagsruhe! Einige Spieler hauen sich auf's Ohr, andere sehen ab 14 Uhr der "Bullen"-U19 im Youth-League-Spiel gegen Liverpool auf die Beine.- 16 Uhr: Kaffee und Kuchen, um 16.55 Uhr hält Salzburg-Trainer Jesse Marsch noch eine Besprechung mit seinen Schützlingen ab.- 17.15 Uhr: Rein in den Bus, Abfahrt zum Stadion- 18.55 Uhr: Die Champions-Leauge-Hymne ertönt im Stadion, das wichtigste Spiel der Salzburger Vereinsgeschichte geht los!