Salzburg-Gegner lässt Spieler Mega-Strafe zahlen

Seit dem Champions-League-Duell mit Salzburg hängt beim SSC Napoli der Haussegen schief. Weil die Spieler ein Straftraining verweigerten, müssen sie 2,5 Millionen Euro Strafe zahlen.

Nach dem 1:1 im Königsliga-Duell verordnete Napoli-Boss Aurelio De Laurentiis seinen Spielern ein Trainingslager. Das wurde allerdings von der Mannschaft verweigert, was natürlich zu erheblichen Spannungen zwischen den Spielern und der Klubführung führte.Jetzt hat die Sache ein Nachspiel. Laut italienischen Medien sollen die Spieler Geldstrafen in einer Gesamthöhe von 2,5 Millionen Euro zu zahlen haben. Mittelfeldspieler Allan soll mit einer Geldbuße in der Höhe von 200.000 Euro belegt worden sein, was der Hälfte seines Monatsgehalts entspricht. Er sei nicht der einzige, der eine hohe Summe zu zahlen habe. Eine Liste mit den Strafen für die Spieler wurde von der Klubführung an die Mannschaft übergeben.In der Königsliga treffen Salzburg und Napoli übrigens nicht mehr aufeinander. Die "Bullen" gastieren am Mittwoch (21 Uhr) beim KRC Genk, Napoli kämpft auswärts bei Liverpool um Platz eins in Gruppe E.