Salzburg ist heiß auf LASK-Keeper Schlager

Mit dem LASK schwimmt Alexander Schlager auf der Erfolgswelle. Das ist auch Konkurrent Red Bull Salzburg aufgefallen. Die Mozartstädter wollen den "verlorenen Sohn" zurück.

Tabellenführer, Europa-League-Achtelfinale – der LASK spielt ganz groß auf. Vor allem dank seines Keepers. Schlager ist hauptverantwortlich dafür, dass die Linzer mit 20 Gegentreffern die wenigen Tore in der Liga kassierten.Nur logisch, dass auch Österreichs Serienmeister auf den 24-jährigen ÖFB-Teamspieler aufmerksam geworden sind. Denn in der Mozartstadt ist Schlager kein Unbekannter. Der Keeper kommt von der Salzburger Akademie, spielte in Lifering, bevor es ihn 2017 zum LASK zog.Österreichs Serienmeister möchte den "verlorenen Sohn" jedenfalls zurückholen, würde dafür auch tief in die Tasche greifen. Wie dieberichten, wollen die Bullen fünf Millionen Euro für die Rückholaktion bieten, läuft der Vertrag des gebürtigen Salzburgers doch noch drei Jahre.Ob die Stahlstädter ihren Erfolgsgaranten nach dem Geldregen im Europacup abgeben wollen, ist aber offen.