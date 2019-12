Kracher-Alarm! Mögliche Gegner für LASK & Bullen

Arsenal, Manchester United, Wolfsburg, Inter Mailand oder Ajax Amsterdam. Im Sechzehntelfinale der Euopa League sind einige Schwergewichte vertreten. Auf Österreichs Vertreter Salzburg und LASK könnten knifflige Aufgaben warten.

Am Montag blickt die Fußballwelt nach Nyon. In der UEFA-Zentrale wird um 13 Uhr die erste K.o.-Runde der Europa League ausgelost. Qualifiziert sind die zwölf Gruppensieger und Gruppen-Zweiten der Europa-League-Vorrunde sowie die acht Gruppen-Dritten aus der Champions League.Die 32 Teams werden in zwei Töpfe eingeteilt. In Topf eins sind die zwölf Gruppensieger, darunter auch der LASK, plus die vier besten Gruppen-Dritten aus der "Königsklasse" vertreten – mit den Salzburger Bullen.Aus dem Pool der Ungesetzten werden die Gruppen-Zweiten sowie die vier schlechteren Champions-League-Dritten gezogen.Verboten sind wie üblich Duelle, die es bereits in der Gruppenphase gegeben hat, sowie das Aufeinandertreffen von zwei Teams aus demselben Land. Das ungesetzte Team spielt zuerst daheim, das Entscheidungsspiel steigt dann im Stadion des gesetzten Teams.Spieltermine sind der 20. und der 27. Februar. Die Anstoßzeiten bleiben mit 18.55 Uhr und 21 Uhr unverändert.SevillaMalmöBaselCeltic GlasgowArsenal LondonPortoEspanyol BarcelonaGentBasaksehirSporting BragaManchester UnitedInter MailandBenfica LissabonAjax AmsterdamApoel NikosiaKopenhagenGetafeSporting LissabonClujEintracht FrankfurtGlasgow RangersLudogorets RasgradWolfsburgRomaWolverhamptonAlkmaarBrüggeOlympiakos PiräusSchachtjor DonezkBayer Leverkusen