Salzburg mit kuriosem "TV-Training" vor Napoli

RB Salzburg trifft am Mittwoch in der Champions League auf den SSC Napoli. Trainer Jesse Marsch setzt auf eine eigenwillige Vorbereitung.

Am Mittwoch steigt für RB Salzburg der nächste Hit in der Champions League. Die "Bullen" empfangen den SSC Napoli (ab 21:00 Uhr live im heute.at-Ticker).Um auf die Italiener optimal vorbereitet zu sein, geht Salzburg-Coach Jesse Marsch in Sachen Matchvorbereitung ungewöhnliche Wege: Der US-Trainer setzt seine Spieler vor den Fernseher und lässt sie alle (!) Saionspiele der Ancelotti-Elf anschauen."Napoli ist extrem flexibel, verteidigt wie jede Mannschaft in Italien sehr gut. Sie haben aber auch die meisten Ballkontakt in der Liga, sind daher schwer auszurechnen. Wir können jedenfalls viel von ihnen lernen. Darum werden wir uns alle Partien von Napoli in dieser Saison ansehen. Alle zehn", erklärt Marsch in der "Krone".