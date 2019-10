Salzburg nach 2:3 grantig: "Wieder zu billige Tore!"

Es hat knapp nicht gereicht! Wie schon beim 3:4 in Liverpool fehlte Salzburg ein Tor zu einem Punktgewinn gegen ein absolutes Top-Team. Nach dem 2:3 gegen Napoli zogen die Bullen ihre Lehren. Alle Reaktionen aus Salzburg:

"Napoli war ein schlauer, guter Gegner. Wir haben drei Spiele gespielt und immer zu viele Gegentore gemacht. Das ist unser großes Problem. Auch der Zeitpunkt war bitter. Wir müssen viel lernen und vielleicht ein bisschen schneller lernen. Der Schiedsrichter war auch nicht einfach für uns. Emotionen gehören dazu, aber auch Klarheit und Konzentration auf dem Platz.""Es war ein sehr intensives Spiel. Napoli ist eine abgezockte Mannschaft mit unglaublicher Ruhe am Ball. Die Tore waren einfach zu billig. Wir müssen den Ball auch einmal klären. Wir werden in Neapel auf Sieg spielen, man hat auch gesehen, wie stark wir sein können. Solche Spiele sind für die Jungen aber Gold wert, um sich zu entwickeln.""Wenn man drei Tore rein lässt und nur zwei macht, dann verliert man eben. Nach meinem Tor zum 2:2 ging es von Hundert auf Null zurück. Ich will nicht fluchen, aber das war richtig bitter. Eine harte Niederlage für uns, aber wir blicken von Spiel zu Spiel.""Es ist bitter, wenn man gleich nach einem Treffer einem Tor nachlaufen muss. Da hätten wir besser hinter dem Ball stehen müssen. Wir wollten vielleicht zu viel, Napoli hat das mit der Qualität eiskalt ausgenutzt. Vorteil ist es jetzt keiner, dass wir verloren haben. Egal wo, eine Niederlage tut immer weh.""Salzburg hat es uns schwer gemacht. Am Ende hat sich aber die Qualität meiner Mannschaft durchgesetzt. Es war ein großer Erfolg für meine Mannschaft."