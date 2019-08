Salzburg zittert vor Klopp, Messi, Ronaldo und Bayern

Auf Salzburg warten aufregende Gegner! Wird es David Alaba mit den Bayern, gar Cristiano Ronaldo mit Juventus? Oder doch Leo Messi und seine Barca-Zauberer? Vielleicht wird es auch Titelverteidiger Liverpool mit Star-Coach Jürgen Klopp! Bild: Kein Anbieter/GEPA-pictures.com, imago sportfotodienst

Auslosung der Champions-League-Gruppen. Um 18 Uhr zittern die Bullen vor Real, Barca, Bayern und Co. Die Übersicht.

"Hoffentlich wird es nur ein ganz großer Top-Klub" zittert Red Bull Salzburgs Trainer Jesse Marsch und hofft auf eine gnädige Losfee. Doch, wenn ab 18 Uhr in Nyon (natürlich bei uns im Live-Ticker) die Kugeln rollen, müssen die Bullen bei jedem Topf zittern. Zumindest ein ganz großes Kaliber ist garantiert.



Was darf's denn sein? Titelverteidiger Liverpool mit den Ex-Salzburgern Sadio Mané, Naby Keita und Star-Trainer Jürgen Klopp? Ein Date mit Cristiano Ronaldo und der Alten Dame? Oder doch lieber Messi und seine Barcelona-Wirbelwinde? Ach ja, ein Nachbar-Duell mit den Bayern könnte es ebenfalls werden.



Fakt ist: Die Hütte in Salzburg wird in den drei Heimspielen brechend voll, schon über die "Blind-Date"-Abos sind fast alle der knapp 30.000 Karten weg.



Die Rechenspielchen sind eröffnet, hier gibt's die endgültigen Lostöpfe für die Champions League 2019/20 - Postet uns doch eure Salzburg-Wunschgruppe unten in die Kommentare!



1.Topf



Leverkusen



RB Salzburg



Olympiakos Piräus



Valencia



Inter Mailand



Dinao Zagreb



Olympique Lyon



Club Brügge



4.