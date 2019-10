Salzburger räumen bei der Bruno-Gala die Preise ab

Serienmeister Red Bull Salzburg räumt bei der Bruno-Gala die wichtigsten Preise ab. Freuen dürfen sich aber auch der LASK und Frankfurt-Legionär Martin Hinteregger.

Bei der 23. Bruo-Gala im Wiener Gartenbaukino zeichnete die Vereinigung der Fußballer (VdF) Teams und Spieler für die besten Leistungen der letzten Saison aus.Und wie erwartet gab es dabei kein Vorbeikommen an Serienmeister Red Bull Salzburg. Die "Bullen", die aktuell auch die Champions League aufmischen, streiften den Preis für die beste Mannschaft ab. Ex-Coach Marco Rose (jetzt Mönchengladbach) wurde als bester Trainer ausgezeichnet, der zum FC Sevilla abgewanderte Torschützenkönig Munas Dabbur wurde zum besten Spieler gekürt.Freuen durfte sich aber auch der LASK. Der Vizemeister aus Linz hat in Alexander Schlager nun den besten Torwart der letzten Saison in seinen Reihen, Flügelflitzer Thomas Goiginger ist der Aufsteiger der Saison.Als bester Legionär wurde Martin Hinteregger von Eintracht Frankfurt ausgezeichnet, sein Trainer Adi Hütter erhielt den Ehrenpreis. Nina Burger durfte sich über die Auszeichnung zur Fußballerin des Jahres freuen.Spieler der Saison: Munas Dabbur (Red Bull Salzburg)Trainer der Saison: Marco Rose (Red Bull Salzburg)Mannschaft der Saison: Red Bull SalzburgTormann der Saison: Alexander Schlager (LASK)Aufsteiger der Saison: Thomas Goiginger (LASK)Legionär der Saison: Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt)#torjaegerkrone: Munas Dabbur (Red Bull Salzburg)#Traumtor der Saison: Christian Ramsebner (LASK)Schiedsrichter der Saison: Harald LechnerSpieler der Saison 2. Liga: Ronivaldo (Austria Lustenau)Damen-Mannschaft der Saison: SKN St. PöltenSpielerin der Saison: Nina Burger (ÖFB-Nationalteam)Ehrenpreis: Adi Hütter (Eintracht Frankfurt)#comebackstronger: Hannes Wolf (Red Bull Salzburg/RB Leipzig)