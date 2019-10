Salzburgs B-Mannschaft putzt Altach mit 6:0

Red Bull Salzburg eilt in der Bundesliga von Kantersieg zu Kantersieg. In der zehnten Runde schossen die runderneuerten Bullen Altach mit 6:0 ab.

Dabei hatte Salzburg-Coach Jesse Marsch nach dem 3:4-Spektakel von Liverpool seine Startelf an sieben Positionen verändert, mit Patson Daka und Sekou Koita zwei neue Stürmer gebracht. Und die zahlten das Vertrauen mit Toren zurück.Koita eröffnete die Tor-Lawine in der fünften Minute, Daka schnürte einen Hattrick (11., 24., 59.), ehe Prevljak (81.) und Hwang (86.) das halbe Dutzend voll machten."Ich bin stolz auf jeden Spieler im Kader. Die Konkurrenz auf jeder Position ist ganz groß, es ist eng im Kader", lobte Coach Jesse Marsch seine Edel-Reservisten bei. "Diese Mannschaft ist gut, wir haben so viele Möglichkeiten.""Unsere schnellen zwei Tore waren der Schlüssel für diesen Sieg", so der US-Amerikaner, der sich freute, einmal zu Null gespielt zu haben. "Das war wichtig für uns. Wir haben immer darüber gesprochen."