Salzburgs Haaland verletzt – Torjäger gibt Update

Red Bull Salzburg atmet auf. Ihr Top-Stürmer Erling Haaland verletzte sich in der Länderspielpause. Jetzt gibt er Entwarnung.

Wegen ihm schauen die Top-Klubs Europa derzeit wöchentlich die österreichische Bundesliga: Erling Haaland. Der Norweger zertrümmert die Gegner von Red Bull Salzburg nicht nur national. Der 19-Jährige schoss in seinen ersten vier Champions-League-Einsätzen sieben Tore – Rekord!Dementsprechend geschockt reagierten die Fans, als sie von Haalands Verletzung in der Länderspielpause mit dem norwegischen Nationalteam hörten. Er war mit Knieschmerzen vorzeitig abgereist."Es geht jeden Tag besser", gibt Halland nun in den "Salzburger Nachrichten" Entwarnung. Es handelt sich um kein langfristiges Problem. Am kommenden Mittwoch möchte er wieder zurück auf dem Feld sein.Schließlich geht es dann in der Champions League gegen Genk. Im Hinspiel erzielte Haaland einen Hattrick. Das Ligamatch am Wochenende gegen St. Pölten wird er noch auslassen.