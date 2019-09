Schafft David Alaba Blitz-Comeback für die Bayern?

Beim Aufwärmen vor dem Schlager der deutschen Bundesliga zwischen RB Leipzig und Bayern München verletzte sich ÖFB-Star David Alaba. Doch der Bayern-Legionär bastelt an seinem Blitz-Comeback.

Alaba hatte sich bei den Aufwärmübungen in Leipzig einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen, wurde kurzfristig von Lucas Hernandez auf der linken Bayern-Abwehrseite ersetzt.Doch der Österreicher bastelt schon an seinem Blick-Comeback. Am Freitag stieg Alaba wieder ins Training ein. Der 27-Jährige absolvierte an der Säbener Straße das Lauftraining mit der Mannschaft und danach ein individuelles Trainingsprogramm.Das Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr) kommt für den Linksverteidiger noch zu früh. Doch Coach Niko Kovac hatte bereits zu Wochenbeginn von einer Pause von maximal drei Wochen für den ÖFB-Teamspieler gesprochen.