03.03.2020 12:18 Schalke bricht Bayern-Spiel bei Fan-Protesten ab

Bild: imago sportfotodienst

In den deutschen Fan-Kurven rumort es gehörig. Quer durch zahlreiche Stadien sind immer wieder Hass-Plakate gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp und die DFL zu sehen. Am Wochenende eskalierte die Lage beim Bayern-Gastspiel im Breisgau, am Abend steht das Pokal-Spiel zwischen den Münchnern und Schalke 04 auf dem Programm - auch hier könnte es wieder zu Protesten kommen.