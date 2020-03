Schinkels: "Virus du Missgeburt, schleich dich"

Ex-Kicker Frenkie Schinkels ist ein Mann der klaren und oft überspitzten Worte. Das bekommt nun auch das Coronavirus zu spüren.

"... wo sie Fledermäuse abbusserln"

Frenkie Schinkels ist besorgt. Der sechsfache ÖFB-Teamspieler meldet sich via Facebook-Video zu Wort und warnt die österreichische Bevölkerung vor dem Coronavirus.Gleichzeitig teilt der 57-Jährige dem Erreger unmissverständlich mit, was er von ihm hält."Irgendein Scheiß, irgendeine Missgeburt namens Corona überfällt uns in Österreich. Es wird ernst. Dieser Virus greift uns an", sagt Schinkels mit besorgter Stimme – und Schoßhund auf dem Arm."Dieser Virus greift unsere Vatis, unsere Muttis, Omis und Opas an. Dieser Virus will diese älteren Leute töten. Das hat man schon in Italien gesehen. Jetzt müssen wir zusammenhalten und zeigen, wie stark wir sind."Schinkels weiter: "Virus, schleich dich heim, woher du gekommen bist. Schleich dich heim, wo sie Fledermäuse abbusserln oder Ratten fressen. Oder alles was noch ein bisserl lebt, wird gefressen. Lass das schöne Österreich in Ruhe, denn das ist das schönste Land in Europa."