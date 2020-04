Schladming-Flitzerin ruft zur schrägen Challenge auf

Schladming-Flitzerin Kinsey Wolanski ist zurück aus dem Urlaubsparadies. In Beverly Hills vertreibt sie sich die Zeit in der Selbstisolation mit einer neuen, schrägen Challenge. Ob sie sich durchsetzen wird, ist fraglich.

Die Corona-Krise trifft nicht nur die Sportler hart. Auch die Flitzer sind dieser Tage nicht gefragt. Kinsey Wolanski machte sich durch ihre waghalsigen Stunts beim Champions-League-Finale 2019 (Liverpool 2:0 Tottenham) in Madrid und im Februar beim Nachtslalom in Schladming einen Namen.Durch die mediale Aufmerksamkeit nach ihren Auftritten im knappen Badeanzug konnte sich die Dame eine Karriere als Instagram-Model aufbauen. Inzwischen zählt die 23-Jährige 3,7 Millionen Follower. Diese unterhält sich auch in Zeiten der Selbstisolation durch kreative Beiträge.Seit rund einer Woche ist die US-Amerikanerin zurück aus ihrem Luxus-Urlaub auf den Bahamas. Wegen der Corona-Krise hatte sie diesen verlängert. Inzwischen gibt es anstatt der täglichen Strand-Updates auf ihrem Social-Media-Kanal Postings aus ihrem nicht minder luxuriösen Anwesen in Beverly Hills, Kalifornien, zu bestaunen.Weil ihr ohne ihre Stunts und Streiche die Würze in ihren Beiträgen zu fehlen scheint, peppt sie ihren Account aktuell mit einer eigens kreierten Challenge auf. Sie hofft, dass ihre Follower dem Aufruf folgen, und ein Glas Wasser nur mit Hilfe der Füße zu sich nehmen. Das klingt nicht nur kompliziert, die Verrenkungen sehen auch durchaus anspruchsvoll aus.Ob ihre Challenge zum viralen Hit wird, ist fraglich. Schließlich will sich nicht jeder in solch abenteuerlicher Pose öffentlich zeigen. Wolanski kann es sich erlauben. Immerhin haben ihr Video bereits 730.000 Instagram-User angesehen (Stand: Dienstagmittag). Solltet ihr die Aktion daheim den Selbstversuch wagen, passt bitte gut auf eure Gesichter auf!