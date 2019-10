Schlimmer Unfall von Superstar Marc Marquez

Marc Marquez entging in Thailand einer möglichen schweren Verletzung. Nach diesem wirklich schlimmen Crash konnte er sogar schon wieder aufs Bike steigen.

Schreckmoment in der MotoGP. In Thailand verlor Marc Marquez die Kontrolle über sein Motorrad und flog im Training äußerst unsanft von der Strecke.Der Unfall sah besonders spektakulär aus, weil sich sein Bike direkt hinter ihm mehrfach überschlug. Nicht auszudenken, wäre der Spanier von seiner Honda getroffen worden.Der Superstar entging aber einer schweren Verletzung. Nach einer ersten Untersuchung im Spital zog er sich Prellungen am Rücken, Becken und an den Beinen zu. Dass Marquez unter schweren Schmerzen leidet, ist daher nur logisch. Er kam aber ohne Brüche davon.Im zweiten Training geht er sogar an den Start.