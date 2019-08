Vor 2 ' Schlusspfiff! Spanien-Legende Torres hört auf

Fernando Torres Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Fernando Torres hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Der 35-jährige spanische Goalgetter bestritt am Freitag sein letztes Spiel, kassierte dabei allerdings eine empfindliche 1:6-Abfuhr.