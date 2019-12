Schneechaos! Rennen in Val d'Isere akut in Gefahr

Frau Holle meint es mit Val d'Isere heuer besonders gut - die riesigen Schneemassen bereiten der FIS aber großes Kopfzerbrechen. Vor allem der Slalom der Herren am Samstag wackelt gehörig.

Praktisch Tag und Nacht arbeiten die Helfer an der Strecke, damit das "Kriterium des ersten Schnees" wie geplant stattfinden kann.Aufgrund von Schneefall und Sturm wurde schon die traditionelle Startnummern-Auslosung gestrichen, auf der Piste sieht es aktuell auch noch nicht gut aus."Wenn man aus dem Fenster raus schaut, ist die Chance nicht so groß", zweifelt ÖSV-Herrencheftrainer Andreas Puelacher an einem regulären Rennen.Schon unter Woche wurde das Programm getauscht. Am Samstag soll der Slalom gefahren werden, der RTL erst am Sonntag. Die Entscheidung fällt erst kurz vor Rennstart.