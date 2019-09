Schobi-Speed schlägt sogar Topstars wie Sané

Achtung, Radarkontrolle in Wien-Hütteldorf! Rapid-Flügelflitzer Philipp Schobesberger wurde nicht in der 30er-Zone vor dem Stadion geblitzt, sondern auf dem grünen Rasen - mit einem internationalen Top-Wert von 35,78 km/h!

Damit hängt "Schobi" sogar die Champions-League-Stars ab. Liverpool-Abwehrchef Virgil van Dijk Manchester-City-Flügel Leroy Sané schafften in der abgelaufenen Saison "nur" 34,5 km/h.Derunterhielt sich mit Rapid-Fitnesstrainer Alex Steinbichler: "Die UEFA misst mit optischem Tracking, jede Methode hat eine kleine Schwankungsbreite. Aber unbestritten ist der Wert von Schobi außergewöhnlich.""Schobi hatte jede Saison unseren Top-Sprint. Er ist mit 35,78 km/h auch der am schnellsten gemessene Rapidler überhaupt", so Steinbichler weiter.Die Qualitäten von Schobesberger werden auch am Samstag gefragt sein, da gastiert Rapid (ab 17:00 Uhr im Live-Ticker) bei Aufsteiger Wattens am Innsbrucker Tivoli.