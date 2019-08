Schock! Capitals-Crack Rotter fällt lange Zeit aus

Schlechte Nachrichten für Fans der Vienna Capitals! Die Wiener Eishockey-Cracks müssen lange auf einen Leistungsträger verzichten.

Nämlich auf Rafael Rotter. Und das, obwohl die Saison noch nicht einmal angefangen hat. Der Torjäger erlitt im Vorbereitungsspiel gegen MAC Budapest eine Verletzung am linken Fuß und fällt bis Weihnachten aus.Rotter laborierte schon in der Vorsaison lange an einer Blessur am linken Fuß, konkret brach er sich Anfang Jänner den Knöchel und konnte erst im Finale gegen den KAC sein Comeback geben.Nach dem Spiel gegen die Ungarn ist er jetzt wieder außer Gefecht gesetzt. "Ich bin mit einem Gegenspieler zusammengestoßen und umgeknickt", berichtet Rotter im "Kurier". "Ich weiß nicht, warum mir das so oft passiert." Heute unterzieht er sich einer Reihe von Untersuchungen. "Ich weiß nicht, ob es die gleiche Verletzung wie vorher ist. Momentan geht jedenfalls gar nichts."Somit bestreiten die spusu Vienna Capitals ihr weiteres Testprogramm ohne Rotter. Am Dienstag steigt ein Gastspiel bei Tschechien-Erstligist Mountfield, am Freitag wartet das Heimspiel gegen die Eisbären Berlin mit Ex-Caps-Coach Serge Aubin und Greg Streu, sowie Ex-Caps-Verteidiger Ryan McKiernan.(red)