Schock für Hütter! Star-Goalie braucht Operation

Adi Hütter muss lange auf seinen Star-Keeper verzichten. Kevin Trapp fällt bis zum Jahresende verletzt aus.

Schlechte Nachrichten für Österreichs Trainer-Export Adi Hütter. Der Frankfurt-Coach muss lange auf seinen Stammtorhüter Kevin Trapp verzichten.Der 29-Jährige krachte am Wochenende mit Teamkollegen Makoto Hasebe zusammen und zog sich dabei einen Anriss der Rotatorenmanschette in der linken Schulter zu.Trapp braucht eine Operation und fällt nach Angaben der Eintracht bis 2020 aus."Das ist leider keine gute Nachricht für Kevin und für uns. Wir wünschen ihm gute Besserung und sind zuversichtlich, dass er in bester Verfassung zurückkommt. Unser vollstes Vertrauen gilt Frederik Rönnow, der Kevin sicherlich gut vertreten wird", sagte Sportdirektor Bruno Hübner.Zur Erinnerung: ÖFB-Keeper Heinz Lindner ist derzeit nicht Teil der Nationalmannschaft, weil er immer noch auf Klubsuche ist. Ex-Klub Frankfurt könnte eine Überlegung wert sein.