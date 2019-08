Vor 1 ' Schock! Hirn-Aneurysma bei Basel-Star entdeckt

Ricky van Wolfswinkel bekam gegen den LASK einen Schlag ab, danach wurde das Hirn-Aneurysma festgestellt Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Dass Ricky van Wolfswinkel im Hinspiel gegen den LASK einen Schlag auf den Kopf bekommen und dabei eine Hirnerschütterung erlitten hatte, schien im ersten Moment unglücklich. Eine Woche später muss man sagen: Der Unfall hat ihm womöglich das Leben gerettet.