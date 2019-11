Schockierendes Barca patzt daheim gegen Prag

Das Star-Ensemble des FC Barcelona muss sich daheim mit einem mageren, torlosen Remis gegen Außenseiter Slavia Prag zufrieden geben. Der Druck auf Trainer Valverde steigt.

Peinlich! Der FC Barcelona ließ sich durch aufopfernd kämpfende Prager in der vierten Runde der Champions-League-Gruppenphase am Dienstagabend zwei Punkte abringen. Im Camp Nou remisierten die Katalanen gegen Slavia Prag nach einem enttäuschenden Auftritt mit 0:0.Barcelona hatte standesgemäß mehr Ballbesitz, mehr vom Spiel. Mit seiner Überlegenheit wusste der Top-Klub aber zumeist nichts anzufangen. Lionel Messi vergab beste Chancen, schoss aus dem Spiel heraus an die Kreuzlatte, per Freistoß wenige Meter über das Tor. Arturo Vidal traf zum vermeintlichen 1:0, jubelte aber zu früh. Der Videoassistent schaltete sich ein, Messi hatte in der Entstehung hauchdünn im Abseits gestanden.So jubelte der krasse Außenseiter über einen hart erkämpften Punkt. Für Barca sollte der Ausrutscher in der Königsklasse keine gravierenden Auswirkungen haben. Egal wie die Abendpartie Dortmund gegen Inter ausgeht, bleiben die Katalanen in Gruppe F an der Spitze.Der Druck auf den ohnehin vom eigenen Anhang stark kritisierten Trainer, Ernesto Valverde, steigt aber weiter. Er wird für das ideenlose Spiel der Katalanen verantwortlich gemacht. Zur Erinnerung: Auch gegen Prag tummelten sich die Superstars auf dem Feld: Messi, Griezmann, Dembele, de Jong und Co.