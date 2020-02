Schon wieder das Knie! Veith kann nicht starten

Anna Veith wollte am Samstag beim Super-G von La Thuile an den Start gehen, doch neuerlich aufgetretene Knieschmerzen machen ein Antreten unmöglich.

Veith hat mit einer Überreizung im Knie zu kämpfen. Ein Antreten am Samstag (10.30 Uhr) ist nicht möglich.Wie lang die Salzburgerin pausieren wird, ist völlig offen. "Ich werde von Tag zu Tag schauen", so Veith.Am Sonntag steht in Norditalien eine Kombination auf dem Programm. Da war ohnehin ein Antreten der Speed-Spezialistin nicht vorgesehen.Zuletzt war die Salzburgerin in der zweiten Abfahrt von Garmisch als 30. gerade so in die Punkteränge gefahren. Bei den Super-Gs von Sotschi (7.) und Bansko (10.) war die 30-Jährige wieder ins Spitzenfeld gefahren.Nach dem Wochenende von La Thuile steht nur noch ein Technik-Doppel sowie ein Parallelslalom in Aare und das Weltcupfinale in Cortina auf dem Programm.