Lukaku beleidigt! Experte verliert seinen TV-Job

Romelu Lukaku hat es bei Inter Mailand nicht leicht. Der Belgier wurde erneut rassistisch beleidigt, diesmal von einem TV-Experten.

Luciano Passirani war für den Sender "TopCalcio24" als TV-Experte im Einsatz – und leistete sich einen unglaublichen verbalen Ausrutscher.



Eigentlich wollte er Lukaku loben und setzte seine Rede so an: "Ich sehe aktuell keinen anderen Spieler wie ihn in Italien. Ich mag ihn wirklich sehr." Dann aber der rassistische Sager: "Der einzige Weg ihn zu stoppen, ist, ihm zehn Bananen zu geben, die er essen kann."



Für Passirani war es die letzte Einschätzung als TV-Experte, er wurde von seinem Sender umgehend suspendiert. Die Situation für Lukaku bleibt in Italien jedenfalls nicht einfach. Im Spiel gegen Cagliari wurde er von den gegnerischen Fans mit Affenlauten verspottet – was von den Inter-Anhängern noch dazu verteidigt wurde.