Schöne Trainingspartnerin hält Ronaldo auf Trab

Cristiano Ronaldo schwitzt im "Home Office" - aber nicht alleine. Auf Instagram zeigt er seinen Fans, wer mit ihm trainiert und wie er sich die Zeit sonst so vertreibt.

Während in der italienischen Serie A der Ball ruht verbringt der Juventus-Star die Zeit mit seiner Familie in der portugiesischen Heimat. Doch die Fitness soll darunter nicht leiden. Weil Training alleine aber wenig spannend ist, schwitzt Ronaldo in Gesellschaft.Auf Instagram stellt er den Fans nun die "wunderschöne Trainingspartnerin" vor. Es ist - wenig überraschend - seine Freundin Giorgina, die mit ihm Tempoläufe in der Auffahrt absolviert. Im Video zeigt sie es zunächst im Hobby-Tempo vor, dann zeigt Ronaldo, wie es der Fußball-Profi macht. Nicht nur im Training haben die beiden Spaß, sondern auch beim Heim-Friseurtermin, wie ein weiteres Video zeigt.Wann Ronaldo wieder am Fußballplatz für Aufsehen sorgen kann, steht noch nicht fest. Die Serie A ist auf unbestimmte Zeit unterbrochen, auch weil mehrere Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Italiens Fußballverband FIGC hofft, dass Spiele Ende Mai wieder möglich sind. Ob das tatsächlich der Fall ist, bleibt abzuwarten.