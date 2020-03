Schultern ausgekugelt! Ski-Ass droht Saison-Aus

Schlimme Nachrichten für Fans v0n Thomas Dreßen! Das deutsche Abfahrts-Ass erlitt beim Super-G in Hinterstoder eine schwere Verletzung. Ihm droht das Saison-Aus.

Platz eins in Saalbach, Platz eins in Garmisch, Platz eins in Lake Louise. Rang drei in Wengen – Dreßen zeigt eine starke Abfahrts-Saison, liegt im Weltcup auf Platz drei. Auch im Super-G gehört er zu den Stockerl-Kandidaten – Platz drei in Saalbach und Gröden.Doch nun bangen die Fans: Muss der Deutsche die Saison beenden? Beim Super-G in Hinterstoder kam er zu Sturz, schlitterte die Piste hinunter. Die schlimme Diagnose: Er kugelte sich dabei beide (!) Schultern aus."Wenn's wenigstens nur eine wäre", ärgerte er sich. "Die Schmerzen sind in beiden Schultern stark." Der Grund für den Sturz ist für ihn klar: "Die Spur war zu schmal gesalzen. Die FIS sollte sich mal hinhocken und überlegen, wie man Rennen sicherer macht. Wenn es dich schmeißt, nur weil du knapp neben die Spur kommst - das kann es wirklich nicht sein. Das ist einfach nervig."Während die ÖSV-Asse am Sonntag bei der Kombi über die Pisten jagten, fuhr Dreßen zur MRT-Untersuchung. Am Montag lässt er sich in München durchchecken. "Ich muss ganz ehrlich sagen: Nach Kvitfjell würde ich gerne rauffliegen", stellt er klar. "Aber natürlich nur, wenn es von der Sicherheit her passt."