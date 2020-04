Schweden-Liga mit Fans! Infektion "unvermeidbar"

In der österreichischen Bundesliga laufen die Vorbereitungen auf das Saison-Finish mit Geisterspielen. Schweden geht auch hier einen anderen Weg. Fans dürfen wieder in die Arenen.

In Schweden sind die Corona-Maßnahmen wesentlich lockerer als in Österreich. Das betrifft nun auch den Fußball. Am 14. Juni soll die Allsvenskan in die neue Saison starten. Mit Fans auf den Rängen."Wir wollen in Schweden klarmachen, dass Fußball ein Sport ist, der auf dem Platz und auf den Rängen stattfindet", erklärte Mats Enquist, Boss der schwedischen Liga, in derden Neustart-Plan."Wenn wir also vor vollen Rängen spielen – was momentan ein bisschen unwahrscheinlich aussieht, das gebe ich zu –, dann müssen die Zuschauer auch Eigenverantwortung übernehmen. Man sagt, das Virus ist nur auf zwei Metern ansteckend. Man muss also Lösungen finden, um Abstände zu schaffen", erklärte der Liga-Chef weiter.Die Ansteckungsgefahr, die von tausenden Menschen auf den Rängen ausgeht, ist für den Liga-Chef kein Problem. "Das wird unvermeidbar sein. Wir müssen realistisch sein, dass sich die meisten von uns mit Corona anstecken werden. Es ist nur eine Frage danach, dass wir die Ausbreitung der Krankheit nicht weiter intensivieren."Allerdings machte Enquist klar, dass es trotzdem auch zu Geisterspielen kommen könnte. "Das Ziel ist, vor vollen Rängen zu spielen, aber wenn das nicht möglich oder verantwortungsvoll ist, werden wir natürlich vor einem reduzierten Publikum spielen", ergänzte der Liga-Boss.Bleibt allerdings die Frage, wie mit positiv getesteten Spielern umgegangen werden soll. Müssen ganze Vereine in Quarantäne? "Wir arbeiten noch daran, aber generell würde ich sagen nein. Ein ganzes Team ist nicht ansteckend, es sei denn, sie zeigen Symptome. "