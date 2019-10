Schweiz-Klub fährt mit Porno-Tweet böse ein

Servette Genf lanciert den Vorverkauf für das Spiel gegen den Schweizer Meister auf ganz besondere Art.

Am nächsten Sonntag spielt Servette in der Schweizer Super League gegen die Young Boys. Vielleicht wegen eines Porno-Tweets, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, vor mehr Zuschauern als sonst.Das Bild des Tweets hat mit Fußball nicht viel zu tun. Es zeigt eine leicht bekleidete Dame, die eine Treppe hochsteigt. Im Hintergrund sieht man das Servette-Logo. Umrandet ist das Bild mit der Maske einer Internetseite, die gar nichts mit Fußball zu tun hat. "Das Video entstand 2016 an der Erotikmesse Exstasia im Stade de Genève. Heute Morgen schickte es jemand unseren Angestellten", sagt Servette-Medienchef Loïc Luscher auf Anfrage. Man habe sich dann entschieden, es selbst via Twitter zu verbreiten bevor es die große Runde macht.Ob der Vorverkauf gegen Bern dank des Schmuddel-Tweets besser läuft, wird der Sonntag zeigen. Im Schnitt hatten die Genfer diese Saison in sechs Heimspielen gut 7000 Zuschauer. In den Romand-Derbys gegen Sion und Neuchâtel Xamax waren es je über 10 000.Die Twitter-Aktion von Servette finden mehr Personen daneben, als gelungen. Sylvain Thevoz spricht von einem sexistischen Bild und fordert die Genfer auf, sich bei den Leuten zu entschuldigen.Servette hat bereits reagiert und sich bei jenen Leuten entschuldigt, die den Tweet deplatziert finden.