Schweizer sticheln weiter: "Pfiat di, Schröcksi..."

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel gratuliert den Schweizern vorzeitig zum Sieg im Nationencup. Bei unseren Nachbarn weckt die Niederlage viel Schadenfreude.

Schröcksnadel gibt auf

Schweizer wollen Schröcksi "in Pension schicken"

Die Schweiz ist im Nationencup enteilt. Zum ersten Mal seit 30 Jahren wird der ÖSV die Gesamtwertung im Ski-Weltcup nicht gewinnen.Rechnerisch steht das noch nicht fest. Mit 1031 Punkten Rückstand auf die Eidgenossen käme Platz eins in der Endabrechnung einem kleinen Sportwunder gleich.Das sieht nun auch Verbands-Boss Peter Schröcksnadel ein. Dem 78-Jährigen ist der Nationencup bekanntlich besonders wichtig. Das hatte er in der Vergangenheit stets betont, sich im heurigen Krisenjahr bis zuletzt siegessicher gegeben.Bis jetzt. Der Schweizer "Blick" berichtet von einem Geheimtelefonat am Montagnachmittag mit seinem Präsidenten-Pendant Urs Lehmann. Der Inhalt? "Servus Urs, ich glaube, die Entscheidung ist gefallen – ich gratuliere zum Sieg im Nationencup!"Lehmann habe diplomatisch geantwortet: "Österreich ist noch nicht geschlagen. Wenn das Programm trotz dem Coronavirus durchgezogen werden kann, gibt es noch 14 Rennen. Und in 14 Rennen kann noch extrem viel passieren."Die Zeitung nützt die neueste Entwicklung, um gegen den ÖSV-Präsidenten zu sticheln. Schröcksnadel wird – nicht zum ersten Mal in den letzten Monaten – an eine Aussage erinnert, die er im Februar 2019 getroffen habe.Im Rahmen der Ski-WM in Are habe er zu Lehmann gesagt: "Wenn der Tag kommt, an dem du mit deinen Schweizern vor uns den Nationencup gewinnst, höre ich sofort auf."Die Schadenfreude scheint groß zu sein. Der "Blick" beendet seinen Artikel: "Mit einem unmittelbaren Rücktritt ist übrigens nicht zu rechnen. Schröcksnadel hatte im Februar bei den Saalbach-Rennen angekündigt, dass seine Zukunft vielmehr an den Ausgang der WM-Bewerbung (2025) von Saalbach gekoppelt sei.