Schwere Lose für Bayern, Dortmund und Leipzig

In Deutschland brachte die Pokal-Auslosung brisante Achtelfinal-Partien.Bayern München trifft auf Hoffenheim, gegen die sie in der Liga zuletzt verloren. Dortmund muss nach Bremen, in der Vorsaison war diese Hürde zu hoch. Und es gibt das Duell Eintracht Frankfurt (5:1 gegen die Bayern) gegen RB Leipzig (8:0 gegen Mainz). Eine weiteres Bundesliga-Duell lautet Schalke gegen Hertha BSC.Die deutsche Nationalspielerin Turid Knaak loste zudem die Partien 1. FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf, SC Verl gegen Union Berlin, 1. FC Saarbrücken gegen den Karlsruher SC und Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart.Das Pokal-Achtelfinale findet am 4. und 5. Februar 2020 statt.