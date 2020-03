23.03.2020 13:54 Schwimmverband fordert Olympia-Verschiebung

Caroline Pilhatsch in Action Bild: GEPA-pictures.com

Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio stehen wegen des Coronavirus schwer an der Kippe. Das IOC will noch zuwarten, doch der Druck steigt immer mehr. Kanada boykottiert die Spiele komplett, auch aus Österreich gibt es heftigen Gegenwind.