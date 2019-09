Sechs Mal Stange und Latte bei Derby in Rom

Zweiter Spieltag in der Serie A, erstes Duell zwischen Lazio und AS Rom. Eine Partie, in der das Aluminium im Mittelpunkt steht.

Da blieb den Fans nicht nur einmal der Torjubel im Hals stecken! Beim Duell zwischen Lazio und Stadtrivale AS Rom bekamen die Zuschauer in Italien unglaubliche sechs Treffer an die Stange oder die Latte zu sehen. Einen Sieger gab es allerdings nicht.Denn die Partie endete mit einem 1:1. Kolarov (17.) brachte den AS Rom vom Elfmeterpunkt in Führung, Luis Alberto (58.) stellte auf 1:1.Die "Alu-Gala" wurde von Lucas Leiva eröffnet. Der Lazio-Mittelfeldspieler setzte schon in der 3. Minute einen Weitschuss an den Innenpfosten. Kurz darauf schoss Zaniolo auf der Gegenseite aus 20 Metern an die rechte Stange.Dann scheiterte Lazio in der 25. Minute gleich zwei Mal am Metall: Erst durch Immobile aus zehn Metern, dann Correa aus halblinker Position. Beim Gegner ärgerte sich Zaniolo über seinen zweiten Treffer an die rechte Stange – er traf aus der gleichen Distanz an die gleiche Stelle.Einen Schuss an die Latte gab es für die Fans auch noch zu bewundern: Diesmal scheiterte Lazio knapp, genauer gesagt Parolo in der 86. Minute. In der Nachspielzeit wurde von ein Abseitstor der Hausherren aberkannt.Somit gab es keinen Sieger, aber ein Rekordspiel. Sechs Treffer an die Stange oder die Latte in einem Match gab es seit der genauen Datenerfassung der Serie A ab der Saison 2004/05 noch nie. (red)