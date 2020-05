Seitensprung: Frau von NFL-Star drohte mit Waffe

Diese Meldung hat am Donnerstag für Schlagzeilen in den USA gesorgt. Als NFL-Star Earl Thomas von seiner Frau beim Fremdgehen ertappt wurde, zückte diese plötzlich eine Waffe.

Doch alles der Reihe nach. Bereits am 12. April hatte sich Nina Thomas, Frau des Star-Safety der Baltimore Ravens, über den Alkoholkonsum ihres Ehemanns beschwert. Es war zum Streit gekommen, wieberichtet.Thomas war daraufhin mit seinem Bruder Seth verschwunden. Seine 30-jährige Frau loggte sich daraufhin in den Snapchat-Account ihres Mannes ein, fand heraus, dass sich der 31-Jährige in einer gemieteten Wohnung aufhielt.Gemeinsam mit zwei Freundinnen fuhr die 30-Jährige dorthin, fand den NFL-Superstar, dessen Bruder sowie mehrere Frauen gemeinsam im Bett. Alle waren nackt.Daraufhin zückte Nina Thomas die mitgebrachte Waffe ihres Mannes, hielt sie dem Profi-Footballer direkt ins Gesicht, hatte den Finger am Abzug. Zuvor hatte sie zwar das Magazin entfernt, eine Kugel war jedoch noch im Lauf, wie die Polizei später feststellte. Die Szene war von einer anderen Frau mitgefilmt worden.Earl Thomas konnte seiner Frau die Waffe aus der Hand reißen, diese hatte daraufhin mit der Faust zugeschlagen. Um 3.41 Uhr war die Polizei dann angerückt. "Wir beobachteten, wie eine dunkelhäutige Frau in einem orangen Pullover mit einem Messer in der Hand einen Mann ohne Oberbekleidung mit einer Pistole um ein Auto jagte", zitierte der Bericht das Austin Police Department.Nina Thomas und ihre Freundinnen wurden wegen "Einbruchs mit der Intention eines aggressiven Angriffs mit einer tödlichen Waffe" vorläufig festgenommen. Sie darf sich ihrem Mann nicht näher als 200 Yards (rund 180 Meter) nähern. Der Football-Star kam ohne Festnahme davon.In einem Instagram-Statement rechtfertigte sich der 31-jährige Footballer. "Ich will nur sagen, dass es niemanden etwas angeht. Es regt mich einfach auf, dass es rausgekommen ist. Betet einfach für uns, als über uns zu reden." Der Anwalt von Nina Thomas machte klar, dass seine Mandantin alle Vorwürfe "unmissverständlich und kategorisch bestreitet."Gemeinsam mit seiner Frau hat der Safety drei gemeinsame Kinder. 2019 unterschrieb er bei den Ravens einen Vierjahresvertrag über insgesamt 55 Millionen Dollar (rund 51 Millionen Euro).