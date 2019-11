Wiener Hände auf Selena Gomez' Oberschenkel

Ganz oben auf Selena Gomez Oberschenkel hat sich ein Wiener breit gemacht. Wie man das schafft? Nur, wenn man über 500 Jahre alt ist.

Albertinas Schatz ist meistkopiertes Bild Dürers

Ihr neues Tattoo postete Selena Gomez stolz auf Instagram. Die Hände sind von Dürer, der Rosenkranz ist neu

Albrecht Dürer: Betende Hände (auch: Studie zu den Händen eines Apostels), 1508, die Originalzeichnung hängt in der Albertina in Wien

Man muss schon Albrecht Dürer (1471-1528) heißen, um auf Selena Gomez' Schenkel Hand anlegen zu dürfen: Am Sonntag feierte Gomez (27) das Ende ihrer zweijährigen TV-AbstinenzPrivat feierte sie ihr Comeback mit einem Tattoo. Für ihre Fans lüftete sie ihr Kleid und zeigte stolz das Kunstwerk auf ihrem linken Oberschenkel.Die betenden Hände gefielen auf Selenas Instagram innerhalb von 15 Stunden 5 Millionen Leuten. Dabei sind die Hände, so gut der Tätowierer auch sein mag, nur eine billige Kopie.Das Original der "Betenden Hände" lockt jedes Jahr tausende Touristen in die Wiener Albertina und ist so berühmt, dass selbst Selena neidisch werden würde. Dürers Zeichnung gilt noch vor dem Feldhasen als das am häufigsten reproduzierte Bild Dürers.Beim Stechen nahm sich Tattoo Artist Bang Bang künstlerische Freiheit: Den Rosenkranz fügte er beim Hausbesuch nach Absprache mit Selena einfach dazu.