Selfie-Flut! Ronaldo droht und schimpft einen Flitzer

Cristiano Ronaldo schoss Juve zum Sieg in der Champions League. Ein Flitzer wollte dann ein Selfie ergattern, kassierte stattdessen eine Beschimpfung und Drohung.

Juventus Turin steht als Gruppensieger im Achtelfinale der Champions League. Zum Abschluss der Gruppenphase schlugen die Italiener am Mittwochabend Bayer Leverkusen auswärts mit 2:0. Superstar Cristiano Ronaldo brachte sein Team auf die Siegerstraße. Gonzalo Higuain sorgte für den Endstand.In Deutschland musste sich Ronaldo nur über eine Flut an Flitzern ärgern. Der Portugiese wurde während und nach dem Spiel von mehreren Fans auf dem Spielfeld zu Umarmungen oder Selfies genötigt.Beim letzten von ihnen platze Ronaldo der Kragen.Wie oben im Video zu sehen, erschrak der 34-Jährige, als ihn der Mann am Hals angriff. Der Flitzer wurde schnell von Ronaldo weggezerrt. Der hatte aber noch ein paar unschöne Worte und Gesten, die er dem Selfie-Jäger mit auf den Weg geben wollte."Bist du verrückt?", schrie er auf Englisch.Der Torjäger war sichtlich wütend über die Aktion, griff sich mehrmals an die Stelle, an der ihn der Flitzer gepackt hatte.