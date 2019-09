Sensationelles Neymar-Tor beim Comeback für PSG

Der Wechsel-Frust von Neymar dürfte verflogen sein. Nach dem geplatzten Transfer zum FC Barcelona glänzte der Brasilianer bei seinem Comeback für Paris St.-Germain mit einem Traumtor.

Im Heimspiel gegen Racing Strassbourg wurde der 27-jährige Offensivspieler in der 92. Minute zum Matchwinner, schoss den französischen Meister spektakulär zum 1:0-Erfolg.Bei einer platzierten Hereingabe von Abdou Diallo sprang der Brasilianer im Strafraum in die Luft, setzte zum spektakulären Fallrückzieher an – und traf. Mit seinem wuchtigen Abschluss ließ Neymar Strassbourg-Keeper Matz Sels keine Abwehrmöglichkeit.Neymar war nach überstandenem Wechsel-Theater erstmals für PSG aufgelaufen.Der Scheich-Klub bleibt mit vier Siegen aus fünf Spielen an der Tabellenspitze.