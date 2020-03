Shiffrin an toten Papa: "Triffst du mich hier?"

Mikaela Shiffrin trauert weiterhin um ihren überraschend verstorbenen Vater Jeff. Jetzt berührt der Ski-Superstar mit einem weiteren intimen Posting in den sozialen Netzwerken.

Ein tödlicher Unfall zuhause riss Mikaela Shiffrins Vater Jeff Anfang Februar mit 65 Jahren völlig unerwartet aus dem Leben. Der Ski-Superstar reiste umgehend in die US-Heimat zurück und trauert dort bis heute im Kreis der Familie.Jetzt berührt die 24-Jährige mit einem weiteren emotionalen Posting in den sozialen Netzwerken. Unter einem Bild, das sie gemeinsam mit ihrem Papa freudestrahlend im Urlaub zeigt, schreibt sie: "Wenn ich meine Augen zumache, wirst du mich dann hier treffen?"Ein Posting, das beweist, dass Shiffrin noch immer in der Trauerarbeit steckt. Dass die Ski-Queen noch einmal in den Weltcup-Zirkus zurückkehrt, gilt mittlerweile als extrem unwahrscheinlich. Falls die Saison nicht ohnehin wegen des Coronavirus vorzeitig gestoppt wird...