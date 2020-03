Shiffrin gratuliert totem Papa zum Geburtstag

Ski-Superstar Mikaela Shiffrin muss den unerwarteten Tod ihres Vaters Jeff verarbeiten. An seinem Geburtstag schickt sie ihm eine berührende Botschaft.

Ein tödlicher Unfall in den eigenen vier Wänden riss Mikaela Shiffrins Vater Jeff Anfang Februar mit 65 Jahren völlig unerwartet aus dem Leben. Am 8. März hätte der ehemalige Arzt seinen 66. Geburtstag gefeiert – und seine Tochter widmet ihm auf Twitter ein paar berührende Worte."Ich liebe dich", schreibt die 24-Jährige. "Ich liebe dich mehr. Ich liebe dich am meisten. Alles Gute zum Geburtstag", lässt sie ihren Vater wissen.Vor drei Tagen kündigte Shiffrin ihr Comeback bei den letzten Technikrennen in Aare am nächsten Wochenende an. "Vielleicht ist es etwas, das mich dazu bringt, mich meinem Vater näher zu fühlen", schrieb sie unter ihr Posting, in dem sie ausführlich über ihre Rückkehr in den Ski-Zirkus spricht.