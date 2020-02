Shiffrin trauert: "Finde Wege, dich noch zu halten"

Ski-Superstar Mikaela Shiffrin trauert um ihren verstorbenen Vater Jeff und pausiert im Weltcup. Auf Instagram teilt sie ein bewegendes Foto ihres Papas.

"Ich finde neue Wege, dich immer noch zu halten", schreibt Mikaela Shiffrin auf Instagram und Twitter. Sie teilt ein Foto, auf dem sie ein altes Bild des jungen Jeff Shiffrin in ihrer Hand hält.Jeff, ihr Vater, starb am 2. Februar an den Folgen eines Unfalls in Colorado (USA). Mikaela Shiffrin weilt seither in ihrer Heimat. Sie trauert mit ihrer Familie um den verlorenen Papa.Seit dem tragischen Ableben des 65-Jährigen hat sie kein Weltcup-Rennen absolviert. Wann sie zurückkehrt, ob sie diese Saison überhaupt noch ein Rennen fahren wird, ist aktuell unklar.Im Gesamtweltcup liegt die 24-Jährige immer noch auf Rang zwei, hat 73 Punkte Rückstand auf die Führende (Federica Brignone). Angesichts ihres schweren Schicksalsschlags gerät das Sportliche aber zur Nebensache.Es ist nicht das erste Mal, dass sich Shiffrin auf ihren Social-Media-Kanälen nach dem Unfall zu Wort meldet. Vor zwei Tagen teilte sie ein Surf-Foto ihres Vaters, schrieb: "Ich stelle mir vor, du machst das jetzt gerade ..."Vor rund einer Woche zeigte sie ihren Fans diesen Schnappschuss aus ihrer Kindheit: