Shiffrin trauert: "Ohne dich will ich nicht 25 sein"

Ski-Superstar Mikaela Shiffrin ist 25. Anlässlich ihres Geburtstags teilt sie ein trauriges Video von ihrem kürzlich verstorbenen Vater Jeff mit ihren Fans.

Nach ihrem 25. Geburtstag (Freitag) zeigt Mikaela Shiffrin ein herzzerreißendes Video von ihrem toten Vater Jeff. "Ohne dich will ich nicht 25 sein", schreibt die trauernde Tochter, "aber ich bin so dankbar, dass ich dich in meinen ersten 24 Lebensjahren hatte. Ich liebe dich am meisten!"Shiffrin veröffentlicht diese Worte am Samstag gemeinsam mit einem rund zweiminütigen Clip, der sie mit ihrem Papa in verschiedenen Phasen der letzten 24 Jahren zeigt (weiter oben zu sehen).Das Video berührt ihre Follower, wie die Kommentar-Spalte belegt. Shiffrin wird alles Gute und viel Kraft gewünscht. Von Fans, aber auch von Prominenten aus dem Ski-Weltcup.Jeff Shiffrin war am 2. Februar überraschend nach einem Haushalts-Unfall verstorben. Ski-Dominatorin Mikaela hat seither kein Rennen mehr bestritten. Zunächst war sie lange bei ihrer Familie in Colorado, USA. Das geplante Comeback im Weltcup zerschlug sich wegen den Absagen nach der rasanten Verbreitung des Coronavirus.