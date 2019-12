Showdown! So schaltet Salzburg Liverpool aus

Salzburg kämpft um die ganz große Champions-League-Sensation! Am Dienstag winkt im letzten Gruppenspiel gegen Liverpool der Einzug ins Achtelfinale. Wie kann das gelingen? Hier die Übersicht.

Am Dienstag um 18.55 Uhr kämpfen die "Bullen" in der Mozartstadt gegen den Titelverteidiger um den Einzug in die K.o.-Runde. Der Andrang ist gewaltig, Salzburg könnte für den Heim-Kracher 100.000 Tickets verkaufen.Wie ist die Ausgangslage? Salzburg liegt in Gruppe E auf Rang drei. Zwei Punkte fehlen auf Napoli. Die Italiener treffen zeitgleich zu Hause auf Genk. Drei Zähler fehlen auf Liverpool. Platz drei und das Europa-League-Ticket hat Salzburg schon fix, aber es winkt ein Top-Zwei-Rang, was den Verbleib in der Königsliga bedeutet.- mit jedem Heimsieg gegen Liverpool, wenn Napoli gegen Genk verliert (Aufstieg als Gruppensieger).- mit jedem Heimsieg gegen Liverpool, wenn Napoli gegen Genk Remis spielt (Aufstieg als Gruppenzweiter).- mit einem Heimsieg mit zwei oder mehr Toren Unterschied gegen Liverpool, unabhängig vom Ausgang des Parallelspiels.- mit einem Heimsieg mit einem Tor Unterschied, wenn Liverpool dabei nicht mehr als drei Auswärtstore erzielt - auch das unabhängig vom Ausgang des Parallelspiels.Was passiert bei Punkte-Gleichstand? Dann zählen zuerst die eroberten Zähler aus allen Duellen zwischen den drei betroffenen Klubs. Salzburg würde bei einem Sieg mit Liverpool gleichauf liegen. Dann würde die Tordifferenz innerhalb der "Dreiertabelle" entscheiden - und für Salzburg sprechen, weil Österreichs Meister das Gastspiel in Liverpool mit 3:4 verloren hatte.